اتحاد الصناعات الكورية يعين رئيسا جديدا ضمن عمليات الإصلاح

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قام اتحاد الصناعات الكورية، مجموعة الضغط التجارية الرائدة في كوريا، بتجديد وتغيير علامته التجارية مع تعيين رئيس جديد.وفي عملية إصلاح شاملة، عقدت المجموعة اجتماعا عاما استثنائيا يوم أمس الثلاثاء، وافقت فيه على تغيير اسمها الكوري والاندماج مع معهد الأبحاث الكوري التابع لاتحاد الصناعات الكورية، وهو معهد الأبحاث الاقتصادية الكوري. وسوف يتم استخدام الاسم الجديد في النموذج الكوري المختصر "هان كيونغ هيوب"، بعد موافقة وزارة الصناعة على النظام الأساسي ذي الصلة، والتي من المتوقع أن تصدر في وقت ما من الشهر القادم، لكن الاسم الإنغليزي سيبقى كما هو دون تغيير.كما عين اتحاد الصناعات الكورية أيضا "ريو جين" رئيس مجموعة "بونغ سان"، كرئيس جديد له، والذي تعهد في خطابه الافتتاحي بجعل مجموعة الأعمال مركزا فكريا عالميا يمهد الطريق لمستقبل الاقتصاد الكوري. كما تعهد بالتخلي عن الماضي الغامض للاتحاد، وإعادة بناء الثقة من خلال الإعلان عن إنشاء لجنة أخلاقيات جديدة والكشف عن ميثاق أخلاقي يعكس الالتزام بالقضاء على ممارسات التواطؤ السابقة مع القوى السياسية.وقد أدى الاندماج مع مركز الأبحاث إلى خلق أسس قانونية للشركات التابعة للتكتلات الأربعة الكبرى: "سام سونغ"، و"إس كيه"، و"إل جي"، و"هيون ديه موتور"، للانضمام مرة أخرى إلى اتحاد الصناعات الكورية، بعد أن ظلت أعضاء فقط في معهد الأبحاث بعد الانسحاب من اتحاد الصناعات الكورية في عام 2017 في أعقاب فضيحة الفساد السياسي الكبرى حينذاك.