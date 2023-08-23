النيابة العامة تتهم نائبا برلمانيا في قضية الرشوة في الحزب الديمقراطي

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اتهم ممثلو الادعاء النائب البرلماني "يون كوان سوك" لدوره المزعوم في مخالفات التمويل السياسي قبيل انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في عام 2021.ووجه مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية يوم أمس الثلاثاء ذلك الاتهام إلى النائب الديمقراطي الذي تحول إلى برلماني مستقل، بمخالفة قانون الأحزاب السياسية. ويواجه يون اتهامات بتوزيع مظاريف نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 60 مليون وون، أي 45 ألف دولار أمريكي، على 20 نائبا تابعين للحزب الديمقراطي، من أجل انتخاب "سونغ يونغ كيل" رئيسا للحزب في مؤتمر الحزب لعام 2021. وحدد وكلاء النيابة العامة هوية النواب الذين من المفترض أنهم تلقوا الأموال من يون ويقومون حاليا باستجوابهم.وكان الادعاء قد طلب إصدار أوامر بالحبس الاحتياطي بحق يون ونائب آخر من الحزب الديمقراطي الذي تحول إلى مستقل، "لي سونغ مان"، في مايو الماضي، ولكن تم رفض ذلك الطلب تلقائيا بعد أن صوت البرلمان ضد اقتراح يسمح باعتقالهما في 12 يونيو.وتقدم الادعاء بطلب للحصول على أوامر اعتقال مرة أخرى في أغسطس الجاري، عندما كان البرلمان خارج جلساته. وأصدرت محكمة في سيول مذكرة اعتقال بحق يون يوم 4 أغسطس، مشيرة إلى أنه قد يدمر الأدلة، لكنها لم تصدر مذكرة باعتقال النائب لي.