واشنطن تقول إن إطلاق بيونغ يانغ لقمر اصطناعي ينتهك قرارات مجلس الأمن

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حثت الولايات المتحدة كوريا الشمالية على الامتناع عن القيام بالمزيد من الأنشطة غير القانونية، قائلة إن إطلاق كوريا الشمالية لقمر اصطناعي يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وأصدر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية هذا الموقف أمس الثلاثاء بعد أن أخطرت بيونغ يانغ اليابان بخطتها لإطلاق قمر اصطناعي في أواخر هذا الشهر.وقال المتحدث الأمريكي إن أي إطلاق تقوم به كوريا الشمالية باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، بما في ذلك إطلاق أقمار اصطناعية، سوف ينتهك عددا من قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر على النظام الكوري الشمالي استخدام مثل هذه التكنولوجيا بغض النظر عن غرضها.وفي إشارة إلى أن مركبات الإطلاق الفضائية تحتوي على تكنولوجيا مماثلة أو متوافقة مع تلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، حث المتحدث كوريا الشمالية على الالتزام بالقرارات والانخراط في دبلوماسية جادة ومستدامة.