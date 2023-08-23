كوريا تشهد سقوط أمطار غزيرة يوميْ الأربعاء والخميس

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من المتوقع أن تكون السماء غائمة على جميع أنحاء كوريا الجنوبية خلال اليوم الأربعاء وغدا الخميس، مع هطول أمطار غزيرة على العديد من مناطق البلاد.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية، من المتوقع هطول أمطار تتراوح معدلاتها بين 50 إلى 120 ملليمترا في المناطق الوسطى والجنوبية حتى يوم الغد الخميس، مع احتمال هطول أمطار غزيرة تزيد عن 150 ملليمترا في بعض المناطق.ومن المتوقع أن تشهد الأجزاء الشرقية من مقاطعة "كانغ وان" ما بين 30 إلى 80 ملليمترا من الأمطار، بينما من المرجح أن تشهد جزيرة "جيجو" ما بين 30 إلى 100 ملليمتر. ومن المتوقع أن تضرب أمطار غزيرة تتراوح معدلاتها بين 30 إلى 60 ملليمترا في الساعة منطقة العاصمة والأجزاء الغربية من مقاطعة "كانغ وان" ومقاطعتيْ "تشونغ تشُنغ" و"جولا" وجزيرة "جيجو" اليوم الأربعاء، مع توقعات بهبوب رياح قوية على المناطق الساحلية في جولا وجيجو.ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة القصوى في فترة بعد ظهر اليوم إلى ما بين 27 إلى 33 درجة مئوية، بانخفاض درجة واحدة إلى أربع درجات عما كانت عليه أمس الثلاثاء.