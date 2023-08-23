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الدولية

بكين تستدعي السفير الياباني للاحتجاج على خطة تصريف مياه فوكوشيما

Write: 2023-08-23 10:48:01

بكين تستدعي السفير الياباني للاحتجاج على خطة تصريف مياه فوكوشيما

Photo : YONHAP News

استدعت الحكومة الصينية السفير الياباني في بكين لتقديم احتجاج أمس الثلاثاء بعد إعلان طوكيو أن تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة إلى المحيط الهادئ سوف يبدأ يوم الخميس.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن نائب وزير الخارجية الصيني "سون وي دونغ" قد استدعى السفير الياباني لدى الصين "هيديو تارومي"، لتقديم احتجاج قوي على خطة طوكيو لتصريف المياه الملوثة. وقال نائب وزير الخارجية الصيني إن بلاده تشعر بقلق بالغ وتعارض الخطة بشدة، معتبرا أن التصريف ينقل بشكل علني خطر التلوث النووي إلى الدول المجاورة بما في ذلك الصين والمجتمع الدولي.

وطالب "سون" اليابان بالعدول عن "قرارها الخاطئ"، ووقف خطة التصريف، داعيا بكين إلى التواصل مع الدول المجاورة بطريقة صادقة والتعامل مع الأمر بمسؤولية لمنع حدوث أضرار غير متوقعة للبيئة البحرية العالمية.

وأضاف الدبلوماسي الصيني أنه إذا تصرفت اليابان بشكل أحادي دون الاستماع للآخرين، فإن الحكومة الصينية سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة البحرية وسلامة الغذاء والصحة العامة بحزم.
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