تدهور معنويات الأعمال في كوريا للشهر الثاني في أغسطس

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تدهورت معنويات الأعمال في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في شهر أغسطس الجاري، وسط استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء أن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات قد بلغ 71 نقطة في أغسطس، بانخفاض ثلاث نقاط عن شهر يوليو، مما يشير إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين، بقراءة أقل من 100 نقطة.وانخفض المؤشر الخاص بالمصنعين بمقدار خمس نقاط على أساس شهري ليصل إلى 67 نقطة في أغسطس، منخفضا للشهر الثاني على التوالي، وليسجل أقل مستوى منذ فبراير، عندما سجل 63 نقطة. كما انخفض مؤشر الصناعات غير التحويلية، الذي يشمل المطاعم وتجار الجملة وشركات البيع بالتجزئة، بمقدار نقطة واحدة على أساس شهري، ليصل إلى 75 نقطة، متراجعا للشهر الثالث على التوالي.وفي الوقت نفسه، بلغت توقعات أعمال الشركات المحلية لشهر سبتمبر 73 نقطة، دون تغيير عن الشهر السابق.