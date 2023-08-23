إجراء تمرين الدفاع المدني في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأربعاء

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من المقرر إجراء أول تدريب للدفاع المدني منذ ست سنوات على مستوى كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، يتضمن إجلاء المواطنين من الخارج والسيطرة الجزئية على حركة المرور. وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق إن التدريب الذي سيستمر 20 دقيقة سيبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر، ويهدف إلى تعريف البلاد بإجراءات الرد في حالة وقوع غارة جوية.وعندما تنطلق صفارات الإنذار في الساعة الثانية من بعد الظهر، سيتوجب على الناس الاحتماء. وإذا لم تكن هناك ملاجئ مخصصة قريبة، فسوف يتوجب عليهم الإخلاء إلى مكان آمن تحت الأرض، ولا يمكن للركاب الذين ينزلون من قطارات الأنفاق مغادرة المحطات. وعندما تنطلق صفارة الإنذار الأخرى بعد 15 دقيقة، سيمكن للناس مغادرة الملاجئ واستئناف الحركة في الشوارع، وسوف تتم إزالة جميع القيود عند الساعة 2:20 من بعد الظهر.وخلال التدريب، سيتم تقييد حركة المرور في 216 قسما من الطرق في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك ثلاثة في سيول وستة في بوسان. وسوف يجب على السائقين نقل سياراتهم إلى الجانب الأيمن من الطريق، والاستماع إلى الراديو واتباع التعليمات.ويمكن العثور على مواقع حوالي 17 ألف ملجأ مخصص في محطات مترو الأنفاق والمجمعات السكنية تحت الأرض ومراكز التسوق على تطبيقات الهاتف "نيفر" و"كاكاو".