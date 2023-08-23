البنتاغون تقول إنها ستعلن قريبا عن إجراءات متابعة لقمة كامب ديفيد

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، إنها ستعلن قريبا عن إجراءات لمتابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الثلاثية الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في كامب ديفيد.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم البنتاغون "باتريك رايدر" خلال مؤتمر صحفي دوري أمس الثلاثاء، حيث قال إن قادة الدول الثلاث ملتزمون بالاتفاقيات التي من شأنها تعزيز السلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وكل العالم. وأكد رايدر على أن الدول الثلاث ملتزمة بإطار ثلاثي متعدد السنوات يتضمن تدريبات ثلاثية سنوية متعددة المجالات.وأضاف أن الدول الثلاث سوف تفعّل آلية لتبادل البيانات التحذيرية بشأن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ في الوقت الفعلي، وذلك بحلول نهاية هذا العام.وفيما يتعلق بتبادل المعلومات، قال المتحدث إن الدول الثلاث سوف تستفيد من خطوط الاتصال الآمنة الحالية مع الاستمرار في بناء وإضفاء الطابع المؤسسي على قنوات الاتصال الخاصة بكل منها، مما سيعزز التعاون الأمني الثلاثي في مواجهة استفزازات كوريا الشمالية.وقال رايدر إن كل هذه الاتفاقيات تؤكد أن علاقات الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية واليابان حاليا أقوى من أي وقت مضى.