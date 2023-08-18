اليابان تبدأ غدا تصريف المياه الملوثة نوويًا من محطة فوكوشيما في البحر

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من المقرر أن تبدأ شركة طوكيو اليابانية للطاقة الكهربائية التي تدير محطة فوكوشيما النووية، في تصريف المياه الملوثة في البحر اعتبارًا من غدٍ الخميس.وقالت الشركة اليابانية إنه من المتوقع أن يتم تصريف حوالي 31 ألف طن من المياه المشعة من محطة فوكوشيما حتى شهر مارس من العام القادم كمرحلة أولى.وقد قررت الحكومة اليابانية الشروع في تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية ابتداءً من غد الخميس.وبموجب هذا القرار، سيتم تصريف حوال 1.3 مليون طن من المياه الملوثة المعالجة المخزونة حاليا في موقع المحطة في المحيط الهادئ بعد تخفيف كثافتها بمياه البحر، في مراحل متعددة تمتد على مدى 30 عاما.وأثار قرار اليابان بتصريف المياه الملوثة اعتراضا من أحزاب المعارضة ورابطة الصيادين اليابانيين.