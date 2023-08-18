تخفيض مستوى خطورة وباء كورونا بدرجتين بدءا من نهاية أغسطس

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من المقرر أن يتم تخفيض مستوى خطورة وباء كورونا بدرجتين في أغسطس.وقالت "جي يونغ مي" رئيسة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إنه سيتم خفض مستوى خطورة وباء كورونا من الدرجة الثانية حاليا إلى الدرجة الرابعة اعتبارا من يوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري.وأضافت "جي" أن العد اليومي للإحصاءات المتعلقة بحالات الإصابة بفيروس كورونا والذي استمر لمدة 3 سنوات و7 أشهر، سيتم تعليقه.وأكدت أن خطورة وباء كورونا قد تم تخفيفها لمستوى الإنفلونزا العادية، مشيرة إلى أنه تم تأمين قدرة البلاد الكافية على الاستجابة الطبية لفيروس كورونا.وقالت إن إلزامية ارتداء الكمامات في المستشفيات ومرافق المسنين سيتم الحفاظ عليها لفترة من الزمن، لحماية صحة المسنين، والمرضى ذوي المناعة المنخفضة.وقد تم تصنيف كورونا كمرض مُعْدٍ من الدرجة الأولى في شهر يناير من عام 2020، ثم تم تخفيضه إلى الدرجة الثانية في شهر أبريل من العام الماضي.