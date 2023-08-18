رئيس الوزراء يكشف عن إجراءات لمنع ومعاقبة جرائم العنف العشوائية

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كشف رئيس الوزراء "هان دوك سو" عن مجموعة شاملة من الإجراءات التي تهدف إلى الوقاية من جرائم العنف العشوائية وتعزيز معاقبتها، وتنظيم إدارة الأمراض العقلية.وقال "هان" في بيانٍ اليوم الأربعاء إن الجرائمَ ذاتَ الدوافع غير الطبيعية التي تستهدف أفرادا عشوائيين تخرق الفطرة السليمة للمجتمع والنظام الأساسي، مؤكدا أن الحكومة تعتزم اعتزاما قويا حماية سلامة أفراد الشعب من مثل تلك الجرائم.وتعهد بالاستمرار في النشاط الأمني الخاص الذي تقوم بها حاليا الشرطة، ونشر المزيد من أفراد الشرطة، وتعزيز الدوريات في الأماكن الخطرة، وزيادة عدد كاميرات المراقبة والأجهزة اللازمة الأخرى للوقاية من الجرائم، وتعزيز القدرات الأمنية للشرطة من خلال إعادة هيكلتها.وأضاف رئيس الوزراء "هان" أن الحكومة ستدرس بشكل جدي احتمال إعادة إدخال نظام التجنيد الشرطي المساعد، والذي تم إلغاؤه في شهر أبريل من العام الماضي.وقال إن الحكومة تخطط لفرض عقوبة السجن المؤبد دون الإفراج المشروط على مرتكبي مثل هذه الجرائم العنيفة، مع وضع أنظمة لمعاقبة من يشكلون خطرا على الجمهور ومن يحملون أسلحة في الأماكن العامة.وأكد أن الحكومة ستقوم بإنشاء بنية تحتية لتوحيد إدارة المصابين بأمراض عقلية، ليتم من خلالها الوقاية والكشف المبكر عن المصابين بالأمراض لعلاجهم.