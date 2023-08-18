عدد الأسر المكونة من فرد واحد يقترب من 10 ملايين في كوريا الجنوبية

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طبقا لتقرير صادر عن وزارة الإدارة العامة والأمن أمس الثلاثاء، بلغ عدد السكان في كوريا الجنوبية 51 مليونا و439 ألفا و38 نسمة على أساس نهاية العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن عدد الأسر بلغ 23 مليونًا و705 آلاف و814 أسرة، منها 9 ملايين و724 ألفا و256 أسرة تتكون من فرد واحد.بهذا، بلغت حصة الأسر المكونة من فرد واحد من إجمالي عدد الأسر في كوريا 41 % في نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 0.7 % مقارنة بالعام الأسبق.وقد تجاوزت لأول مرة حصة الأسر المكونة من فرد واحد 40 % في نهاية عام 2021.وقال التقرير إن 19.1 % من أصحاب الأسر المكونة من فرد واحد من السبعينيات من العمر، و18.1 % من الستينيات من العمر، مما شكل السبعينيات والستينيات والخمسينيات من العمر أكثر من نصف عدد الأسر المكونة من فرد واحد في البلاد.وشهد عدد الأسر المكونة من فرد واحد زيادة بنسبة 2.7% لدى العشرينيات من العمر، وبنسبة 3.8% لدى الثلاثينيات من العمر، فيما سجل انخفاضا لدى الأربعينيات من العمر.وأشار التقرير أيضا إلى أن حصة الأسر المكونة من فرد واحد أو فردين سجل زيادة بنسبة 1% في العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق، لتصل إلى 65.2 %، بينما انخفضت حصة الأسرة المكونة من أكثر من 3 أفراد لتصل إلى 34.7 %.وشهد إجمالي عدد سكان كوريا في العام الماضي انخفاضا نسبته 0.39 % مقارنة بالعام الأسبق، مسجلا بذلك انخفاضا للعام الثالث على التوالي منذ عام 2019.