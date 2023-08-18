ميزانية الحكومة للعام القادم تتركز على الانفاق المنخفض والدعم الكافي لغير القادرين

Photo : YONHAP News

قال "تشو كيونغ هو" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية إن ميزانية الحكومة للعام القادم ستتركز على الإنفاق المنخفض والدعم الكافي لغير القادرين بشكل متوازن.جاء ذلك في اجتماع عقد اليوم الأربعاء في البرلمان بين حزب قوة الشعب الحاكم ووزارة المالية، حيث أضاف أن ميزانية الحكومة للعام القادم تهدف إلى تعزيز الرفاهية للضعفاء، وزيادة الاستثمار في الاستعداد للمستقبل، وخلق فرص عمل جديدة لتنشيط الاقتصاد، ودعم أداء الوظائف الأساسية للحكومة.وأكد الوزير "تشو" أن الحكومة ستقوم بخلق فرص عمل للمسنين ورعايتهم، ودعم المعانين من شديد الإعاقة، ودعم رعاية الأطفال، وتطوير المواهب في الصناعات ذات التكنولوجيا العالية، وتوسيع سوق العمل بشكل مرن.وقال إن الحكومة سترفع مشروعًا لميزانية العام القادم للبرلمان يوم الأول من شهر سبتمبر المقبل للحصول على المصادقة البرلمانية عليه.