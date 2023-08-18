شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تتخذ الإجراءات لتصريف المياه الملوثة من فوكوشيما

Photo : KBS News

ذكر تليفزيون "إن إتش كي" الياباني أن شركة طوكيو للطاقة الكهربائية "تيبكو" تتخذ الإجراءات لتصريف المياه الملوثة، وسط قرار الحكومة اليابانية بتصريف المياه الملوثة إشعاعيا من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في البحر اعتبارا من غدٍ الخميس.وقامت "تيبكو" بتخفيف كثافة المياه الملوثة المعالجة بمياه البحر حتى وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.وتبين أن "تيبكو" تقوم الآن بقياس ما إذا كانت كثافة مادة التريتيوم في المياه الملوثة المخففة بمياه البحر قد انخفض إلى أقل من المعيار القياسي.ومن المتوقع أن تبدأ عملية تصريف المياه الملوثة غدا الخميس إذا كانت نتائج القياس تسير بشكل جيد، وأن يتم تصريف 7800 طن من المياه الملوثة يوميا ولمدة 17 يوما متتالية ضمن مرحلة أولى من التصريف.