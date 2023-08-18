وزارة التوحيد الوطني تُعيدُ هيكلتها المتعلقة بشؤون التبادل والتعاون مع كوريا الشمالية

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قالت وزارة التوحيد الوطني اليوم الأربعاء إنها ستصدر إعلانا تشريعيا خلال الفترة من يوم الثالث والعشرين وحتى الثامن والعشرين من أغسطس لمرسوم التعديل الجزئي لهيكلة وزارة التوحيد الوطني والمنظمات التابعة لها.وبموجب المرسوم المعدل، سيتم خفض عدد موظفي الوزارة من 617 شخصا حاليا إلى 536 شخصا، كما سيتم تعديلٌ جزئي لهيكلة الوزارة ليتم به تفكيك 4 مكاتب مسؤولة عن التبادل والتعاون بين الكوريتين ودمجها إلى مكتب إدارة العلاقات بين الكوريتين.وبعد التعديل، ستتركز أعمال مكتب إدارة العلاقات بين الكوريتين على القضايا المتعلقة بالحوار والتبادل والتعاون بين الكوريتين، بما في ذلك تطوير استراتيجية للحوار بين الكوريتين، وتحسين نظام التبادل والتعاون بينهما.كما سيتم بموجب التعديل تعزيز وظائف الوزارة المتعلقة بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وبناء أساس للتوحيد بين الكوريتين، وتحليل المعلومات عن كوريا الشمالية.