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الكوريتان

كوريا الشمالية تعلن رسميا فشل عملية الإطلاق الثانية لقمر التجسس الصناعي

Write: 2023-08-24 09:38:19Update: 2023-08-24 09:48:43

كوريا الشمالية تعلن رسميا فشل عملية الإطلاق الثانية لقمر التجسس الصناعي

Photo : YONHAP News

أعلنت كوريا الشمالية رسميا اليوم الخميس أن عملية الإطلاق الثانية لقمر التجسس الصناعي العسكري انتهت بالفشل.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في بيان صدر الساعة 6:15 صباحا أن الإدارة الوطنية للتطوير الفضائي وضعت القمر الصناعي "ماليكيونغ-1" على الصاروخ "تشوليما-1" وأجرت الإطلاق من محطة "سوهيه" لإطلاق الأقمار الصناعية.
وقال التقرير إن المرحلة الأولى والثانية عملا بصورة طبيعية، لكن الصاروخ فشل بعد أن عانت مرحلته الثالثة من خلل في نظام الإشعال الطارئ.
وقال التقرير إن وكالة الفضاء تخطط لسرعة تحديد سبب الخلل واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تجربة الإطلاق الثالثة للقمر الصناعي في أكتوبر.
وقد صدر البيان عقب محاولة إرسال قمر صناعي جنوبا من "دونغ تشانغ ري" في الساعة 3:50 دقيقة صباح الخميس، بعد 85 يوما من عملية الإطلاق الأولى ومحاولة إرسال القمر الصناعي "مالكيونغ-1" إلى المدار حول الأرض في أواخر مايو.
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