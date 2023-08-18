كوريا الشمالية تعرض منتجاتها في معرض الصين وشمال شرق آسيا الرابع عشر

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عرضت كوريا الشمالية نحو 200 من منتجاتها، بما في ذلك منتجات الجينسنغ، في معرض الصين وشمال شرق آسيا الرابع عشر الذي انطلق أمس الأربعاء في "تشانغتشون"، عاصمة مقاطعة "جيلين" الصينية.وكانت هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها كوريا الشمالية في معرض منذ حوالي 3 سنوات و7 أشهر، أي منذ تفشي جائحة كورونا.وأقامت كوريا الشمالية جناحا وقاعتي عرض في المعرض الذي يشهد مشاركة 5 دول أخرى، وهي كوريا الجنوبية والصين وروسيا واليابان ومنغوليا.ووفقا لمدير الجناح الوطني لكوريا الشمالية، فإن العناصر الأكثر شعبية هي المشروبات الكحولية ومنتجات التجميل المصنوعة من الجينسنغ.وفيما يتعلق بالأسئلة حول متى يمكن فتح الحدود بين كوريا الشمالية والصين بالكامل، ومتى يمكن لشعبيهما السفر بحرية إلى الدولة الأخرى، لم يخض المدير في التفاصيل.كما شوهد القنصل العام لكوريا الشمالية في مدينة "شنيانغ" الصينية "كو يونغ هيوك" في حفل افتتاح المعرض، في أول ظهور علني له منذ تفشي الجائحة.