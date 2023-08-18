الشرطة تكشف عن هوية المتهم بجريمة الاغتصاب والقتل في شيليم

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كشفت الشرطة عن هوية المتهم بالتعدي بالضرب على امرأة واغتصابها في مسار للمشي في منطقة "شيليم" في سيول الأسبوع الماضي.وذكرت الشرطة أن المتهم، والذي أصبح مشتبها به في جريمة قتل بعد وفاة الضحية في المستشفى بعد يومين من الهجوم، هو "تشوي يون جونغ"، البالغ من العمر 30 عاما.وعقدت وكالة شرطة العاصمة سيول لجنة مراجعة أمس الأربعاء، وقررت الكشف أيضا عن صورته التي تم التقاطها في اليوم السابق بموافقة المشتبه به.وأشارت اللجنة إلى قسوة الجريمة مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة الاغتصاب في مكان عام والتي انتهت بالقتل في تعليل قرارها بالكشف عن هويته. وقالت إن كشف هويته يحقق أيضا المصلحة العامة من حيث تأثيره الرادع لمنع وقوع جرائم مماثلة.ويُتهم "تشوي" بمهاجمة الضحية بوحشية، وهي في الثلاثينات من عمرها، بقبضتين من نحاس والاعتداء عليها جنسيا على طريق متصل بمنتزه في منطقة "شيليم" صباح الخميس الماضي. وقد تم القبض عليه في الموقع.وتشير نتائج التشريح المبدئي الذي أجرته دائرة الطب الشرعي الوطنية إلى أن الضحية توفيت بسبب الخنق. وتعتزم الشرطة تسليم المشتبه به إلى النيابة العامة يوم الجمعة.