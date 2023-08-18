كي بي إس تؤكد بحث الجيش عن جسم وحطام المقذوف الكوري الشمالي

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أكدت "كي بي إس" أن الجيش بدأ على الفور جهوده لاستعادة جسم وحطام المقذوف الذي زعمت كوريا الشمالية أنه مركبة إطلاق فضائية، بعد عملية الإطلاق الفاشلة صباح الخميس.وقال مسؤول حكومي كبير لـ "كي بي إس" إنه تم نشر السفن والطائرات التابعة للبحرية لجهود الإنقاذ، مضيفا أنه تم أيضا تعبئة الغواصين.وقال المسؤول إن الأجسام المنفصلة عن المقذوف سقطت في مناطق خارج منطقتي الخطر البحري في البحر الأصفر والتي حددتها كوريا الشمالية للإطلاق في إخطارها لخفر السواحل الياباني يوم الثلاثاء.وقال المسؤول إن السفن والطائرات البحرية تتجه إلى المواقع التي اكتشفت فيها السلطات العسكرية سقوط أجزاء من الصاروخ.وفي وقت سابق من شهر مايو، عندما سقطت مركبة الإطلاق الفضائية "تشوليما-1" الكورية الشمالية في البحر الأصفر بعد فشل عملية الإطلاق الأولى، نجحت جهود البحث والإنقاذ التي بذلها الجيش الكوري الجنوبي في انتشال أجزاء من مركبة الإطلاق والحطام الكبير للقمر الصناعي "ماليكيونغ-1" الذي كان محملا على الصاروخ.