الرئيس يون يأمر بمشاركة تحليل إطلاق كوريا الشمالية للمركبة الفضائية مع الولايات المتحدة واليابان

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أصدر الرئيس "يون صوك يول" تعليماته لمسؤولي الأمن القومي بمشاركة تحليل سيول بشأن مركبة الإطلاق الفضائية لكوريا الشمالية مع الولايات المتحدة واليابان والاستعداد لمزيد من الاستفزازات.وقال المكتب الرئاسي إن "يون" أصدر الأمر اليوم الخميس بعد اطِّلاعه على نتائج اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي والتي انعقدت بعد وقت قصير من إطلاق كوريا الشمالية للقذيفة في وقت سابق من اليوم.كما أمر "يون" مكتب الأمن القومي بمتابعة تبادل بيانات التحذير بشأن صواريخ كوريا الشمالية بدقة وعلى الفور، وتوسيع التعاون الثلاثي بين سيول وواشنطن وطوكيو في مجال الدفاع الصاروخي، وإجراء تدريبات ثلاثية على أساس منتظم كما تم الاتفاق عليه خلال قمة "كامب ديفيد" يوم الجمعة الماضي.وقد عقد المكتب الأمني اجتماعا للجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي في الساعة السادسة صباحا وندد بإطلاق كوريا الشمالية للصاروخ، ووصفه بأنه انتهاك خطير لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يحظر أي عمليات إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.