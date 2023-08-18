أسعار المنتجين تسجل نموا في يوليو بعد أن شهدت انخفاضا لمدة 3 أشهر

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سجلت أسعار المنتجين نموا في شهر يوليو بعد انخفاضها لمدة 3 أشهر متتالية.وقال البنك المركزي الكوري اليوم الخميس إن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات بلغ 120.14 في يوليو، بزيادة 0.3% عن الشهر السابق.وشهد المؤشر، وهو مقياس رئيسي للتضخم المستقبلي، انخفاضا مستمرا منذ أبريل، بعد أن سجل نموا سابقا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.وساهمت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية ومنتجات الغابات بدرجة أساسية في ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين، بعد ارتفاعها بنسبة 4.7% على أساس شهري في يوليو.وقفزت أسعار السلع الصناعية 0.1% بفضل ارتفاع أسعار الفحم والمنتجات البترولية على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية.وارتفعت أسعار صناعة الخدمات بنسبة 0.3%، مع ارتفاع أسعار النقل بنسبة 0.9% وأسعار الخدمات الغذائية والسكنية بنسبة 0.5%.وقدر مسؤول في بنك كوريا أن مؤشر أسعار المنتجين سجل نموا بعد زيادة أسعار الحافلات العاملة بين المدن وسيارات الأجرة وزيادة عدد الرحلات الجوية، وارتفاع الطلب على تناول الطعام والإقامة بالخارج تزامنا مع فترة العطلة الصيفية.