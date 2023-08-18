الجيش الكوري الجنوبي يؤكد فشل إطلاق كوريا الشمالية

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قَدَّر الجيش الكوري الجنوبي أن إطلاق كوريا الشمالية للمقذوف اليوم الخميس انتهى بالفشل.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن كوريا الشمالية أطلقت ما تدَّعِي أنها مركبة إطلاق فضائية من منطقة "دونغ تشانغ ري" في حوالي الساعة 3:50 صباح الخميس في اتجاه الجنوب.وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت الإطلاق على الفور، وتتبعَتْه وراقبته باستمرار، وقدرت فشل إطلاق الصاروخ، مضيفة أن الإطلاق يعد انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر أي استخدام لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية.وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي سيواصل المشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة "أولتشي حارس الحرية" مع الولايات المتحدة وتعهدت بالحفاظ على الاستعداد الصارم.وكانت هيئة الأركان المشتركة قد قالت في وقت سابق إن المقذوف مر فوق المياه الدولية غرب جزيرة "إيودو" في بحر الصين الشرقي.ويأتي الإطلاق الأخير بعد أن أخطرت كوريا الشمالية خفر السواحل الياباني يوم الثلاثاء بأنها تعتزم إطلاق قمر صناعي بين الخميس و31 أغسطس، وخصصت ثلاث مناطق خطر بحري للإطلاق، بما في ذلك منطقتان في البحر الأصفر وواحدة تقع شرق جزيرة "لوزون" بالفلبين.