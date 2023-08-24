البرلمان يتعامل مع مشاريع القوانين المتعلقة بالوقاية من أضرار الفيضانات والدعم

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من المقرر أن يعقد البرلمان الكوري جلسة عامة اليوم الخميس للنظر في عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بمعيشة المواطنين، بما في ذلك مشروع قانون بشأن الوقاية من أضرار الفيضانات.ومن المقرر أن تصوت الأحزاب السياسية على مشروع قانون يدعو الحكومة إلى وضع تدابير شاملة لمنع الفيضانات في أحواض الأنهار الحضرية، بعد إقرار مشروع القانون من لجنة التشريع والقضاء البرلمانية أمس الأربعاء.ومن المقرر أيضا طرح مشاريع قوانين أخرى بشأن دعم الوقاية والتعافي من أضرار الفيضانات للتصويت.وقد اتفق المعسكران الحاكم والمعارض في وقت سابق على أن الجلسة لن تتناول ما يسمى بـ "مشروع قانون المغلف الأصفر"، والذي يحاول الحد من قدرة الشركات على طلب تعويضات من النقابات العمالية عن الخسائر التي تكبدتها أثناء الإضرابات، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع قوانين تسعى إلى مراجعة قوانين البث.