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نجاح قمر صناعي كوري في تصوير أول فيديو من الفضاء لأجزاء من كوريا الجنوبية

Write: 2023-08-24 13:03:17Update: 2023-08-24 13:47:23

نجاح قمر صناعي كوري في تصوير أول فيديو من الفضاء لأجزاء من كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

نجح قمر صناعي كوري مكعب تم إرساله إلى الفضاء على متن مركبة الإطلاق الكورية "نوري" في شهر مايو الماضي في تصوير فيديو لشبه الجزيرة الكورية.
جدير بالذكر أن هذه أول مرة ينجح فيها قمر صناعي مكعب تم تطويره في كوريا في تصوير كوكب الأرض.
قالت شركة "كيرو سبايس" اليوم إن القمر "كي سات 2 يو (KSAT3U)" الذي طورته كان قد نجح يوم 7 من هذا الشهر في تصوير منطقتي "ساتشون" و"تونغ يونغ" في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، ونقل الفيديو إلى المحطة الأرضية.
وتم التقاط هذا الفيديو باللونين الأبيض والأسود ليصور مساحة 57 كيلومترا عرضا، و32 كيلومترا طولا بدقة حتى يمكن فيه تمييز جسم بحجم 30 مترا.
يُذكر أن "كي سات 2 يو" عبارة عن قمر صناعي يزن 2.86 كيلوغرام يستهدف مراقبة الظواهر الجوية من خلال تصوير السطح في الضوء المستقطب. ويُظهر الفيديو بوضوح الشريط الساحلي المعقد وجزر الساحل الجنوبي.
يشار أيضا أنه كان محملا على متن مركبة الإطلاق "نوري" التي تم إطلاقها يوم 25 من شهر مايو الماضي ليصل إلى ارتفاع 550 كيلومترًا بحيث ظلت اتصالاته مع المحطة الأرضية تجري على ما يرام.
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