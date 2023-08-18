بدء تفريغ المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية في الواحدة بعد ظهر اليوم

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أعلنت شركة طوكيو للكهرباء رسميا أنها بدأت في تفريغ المياه الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما للطاقة النووية إلى البحر في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم.وأوضحت الشركة اليابانية أنها تأكدت أن تركيز التريتيوم في المياه المخففة بكمية كبيرة من مياه البحر المقرر تفريغها لأول مرة كان أقل من القيمة القياسية، وأنه لا توجد مشاكل تتعلق بالأحوال الجوية والبحرية.وقد سبق للشركة أن أرسلت حوالي طن واحد من المياه الملوثة إلى مرفق للتخفيف يوم 22 من هذا الشهر عندما أكدت الحكومة اليابانية على موعد بدء تصريف المياه الملوثة بعد خلطها بـ 1200 طن من مياه البحر ووضعها في خزان كبير.وتخطط طوكيو للكهرباء لتصريف 7 آلاف و800 طن من المياه الملوثة إلى البحر لمدة 17 يوما عن طريق تخفيف حوالي 460 طنا من المياه الملوثة يوميا بمياه البحر قبل تصريفها.وتنوي الشركة الكشف عن البيانات في الوقت الفعلي بعد تصريف المياه الملوثة إلى المحيط.