احتفالات بمرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية الكورية الهندية

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صرحت وزراة الثقافة والرياضة والسياحة ومؤسسة السياحة الكورية اليوم بأنها ستُقيم مهرجان السياحة الكورية لعام 2023 في العاصمة الهندية "نيو دلهي" خلال الفترة ما بين يومي 25 و27 في هذا الشهر احتفالا بمرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية الكورية الهندية.وتتمتع الهند بمعدل نمو اقتصادي مرتفع، بينما يبلغ معدل فترات زيارات مواطنيها إلى كوريا أطول من الدول الأخرى بحيث تُعتبر الهند التي يبلغ عدد سكانها مليارا و400 مليار نسمة، من أكبر الأسواق السياحية الواعدة.وفي السنوات الأخيرة زاد اهتمام الهنود بالمحتويات الثقافية الكورية مثل موسيقى الكي بوب ​والدراما بشكل مطرد من خلال منصات خدمة الفيديو عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.في اليوم الأول للمهرجان سيتم تنظيم أمسية خاصة للسياحة الكورية من خلال دعوة حوالي 150 شخصية من المسؤولين في وكالات السفر والشركات الهندية والصحفيين الهنود بحيث سيتم فيها شرح الأعمال الرئيسية لعام الزيارة إلى كوريا خلال عامي 2023 و2024 إلى جانب تقديم استشارات الأعمال.كما سيتم إبرام مذكرة للتفاهم مع شركة الخطوط والسياحة الهندية التي تبيع مختلف المنتجات السياحية إلى أكثر من مليار شخص عاملين في المؤسسات العامة هناك.وخلال يومي 26 و27 من هذا الشهر سيُقام مهرجان خاص للسياحة الكورية في مركز "غورغاون أمبيانس" الذي يمثل أكبر مركز تسوق في نيودلهي بحيث سيتم تشغيل منطقة للثقافة الكورية تحت شعار "العروض الفنية الثقافية، ورياضة التيكواندو، وصناعة التجميل، والطعام الكوري، بينما سيتم في منطقة مخصصة للسفر بيع المنتجات السياحية في كوريا وتذاكر السفر المعنية.قال "لي يونغ كون" مدير التسويق الدولي في المؤسسة الكورية إن المؤسسة تبذل أقصى الجهود لاستقطاب 110 آلاف سائح هندي هذا العام، ثم 300 ألف عام 2027 من خلال تطوير وتسويق مختلف منتجات السياحة الكورية باستخدام الثقافة الكورية.