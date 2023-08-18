رئيس الوزراء الكوري يصدر بيانا بشأن التعامل مع تفريغ المياه الملوثة من محطة فوكوشيما

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أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "هان دوك سو" بيانا اليوم بشأن تعامل الحكومة الكورية الجنوبية مع تفريغ المياه الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما للطاقة النووية بعد أن بدأ الجانب الياباني في تصريف المياه بالفعل اليوم.وقال فيه إن الحكومة الكورية ظلت تُكرس كل جهودها خلال سنوات لإعداد تدابير عملية وفعالة لحماية صحة وسلامة الشعب قبل قيام الجانب الياباني بتفريغ المياه الملوثة من المحطة النووية.وشرح في بيانه ما اتفقت الحكومة الكورية عليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحكومة اليابانية.وأوضح أن الحكومة الكورية سترسل بعض الخبراء الكوريين إلى مكتب الوكالة الدولية في اليابان مرة واحدة كل أسبوعين بعد بدء عملية التفريغ من أجل التأكد من سلامة العملية. وفي حالة عدم تواجد خبراء كوريين، سيقدم الجانب الياباني البيانات المُحَدَّثة ذات الصلة مرة في كل ساعة إلى الحكومة الكورية.كما شرح أنه تم تعيين مسؤول مخصص لتبادل المعلومات بين كلٍ من كوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية بحيث بدأ في التواصل اليوم، وسيعقدان مؤتمر فيديو دوريًّا.علاوة على ذلك، قال إن الحكومة الكورية ستعد نظاما مستقلا للمراقبة على البحار، مؤكدا على أن الحكومة الكورية ستحافظ بثبات على تدابير حظر استيراد الأحياء البحرية اليابانية.يُشار إلى أن الحكومة الكورية تحظر حاليا استيراد جميع الأطعمة البحرية القادمة من 8 مقاطعات يابانية بما في ذلك فوكوشيما و25 صنفا من الأصناف البحرية القادمة من 15 مقاطعة يابانية أخرى.وأكد رئيس الوزراء الكوري أن الحكومة الكورية تحث نظيرتها اليابانية اليوم على الكشف عن المعلومات بشأن عملية التفريغ بشفافية ومسؤولية والتي ستستمر على مدار الثلاثين عاما القادمة.