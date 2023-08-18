الصين تحظر جميع واردات الأسماك من اليابان

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حظرت الصين جميع واردات مصايد الأسماك اليابانية، بينما واصلت انتقاداتها لبدء طوكيو في تصريف مياه الصرف الصحي من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية المعطلة إلى المحيط.وفي بيان صدر مباشرة بعد بدء التصريف بعد ظهر الخميس، أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية قرار الحظر، وقالت إنه يهدف إلى منع خطر التلوث الإشعاعي وحماية صحة المستهلكين الصينيين.وكانت الصين تحظر واردات المنتجات البحرية من عشر مناطق يابانية، بما في ذلك محافظة "فوكوشيما"، وقد تَوسَّع الحظر الآن ليشمل مناطق اليابان بأكملها.وأضافت الوكالة أن الإجراءات الأخيرة تتوافق مع القوانين المحلية بشأن سلامة الأغذية، بالإضافة إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية.وكانت الصين أكبر وجهة تصدير للمأكولات البحرية اليابانية في عام 2022، حيث اشترت حوالي الخُمس من إجمالي المنتجات البحرية اليابانية التي يتم شحنها إلى الخارج، وفقا لوزارة الزراعة ومصايد الأسماك اليابانية.