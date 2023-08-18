تقرير: المصاعب الاقتصادية التي تواجهها الصين قد تؤدي إلى خفض الصادرات الكورية الجنوبية

توقع مركز أبحاث محلي أن تنخفض صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين هذا العام بأكثر من 36.9 مليار دولار بسبب المشاكل الاقتصادية في الصين، مما قد يؤدي إلى انخفاض بنسبة 1.2% في معدل النمو لكوريا الجنوبية.وقَدَّم معهد أبحاث "هيونداي" هذا التوقع في تقرير صدر أمس الخميس، حيث سلط الضوء على تراجع الصادرات من كوريا الجنوبية إلى الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.وشكَّلت البضائع الكورية الجنوبية 6.2% من سوق الواردات الصينية في الفترة من يناير إلى يوليو هذا العام، بانخفاض عن 7.4% في العام الماضي.وتَوصَّل المعهد إلى تلك التوقعات بناء على عوامل مختلفة، بما في ذلك سعر صرف الوون مقابل الدولار، وانخفاض الصادرات إلى الصين بنسبة 26% خلال الأشهر السبعة الأولى.ومن المتوقع أن يؤدي تراجع حجم الصادرات إلى الصين إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الوطني بنحو 24.3 ترليون وون، أو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.ودعا مركز الأبحاث إلى تقديم الدعم الحكومي لصغار المصدِّرين والمتوسطي الحجم المُعَرَّضين للمخاطر المرتبطة بالصين.