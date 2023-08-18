الحكومة الكورية تقرر زيادة عدد العمال الأجانب المهرة بمقدار 35 ألفا هذا العام

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قررت الحكومة الكورية زيادة عدد العمال الأجانب المهرة بمقدار 35 ألفا هذا العام، والسماح للطلاب الأجانب بالعمل لمدة 3 سنوات بعد تخرجهم.جاء هذا القرار في خطة لتحسين نظام التأشيرات كشفت عنها وزارة العدل في الاجتماع الرابع لاستراتيجية الابتكار التنظيمي الذي عُقد أمس الخميس برئاسة الرئيس "يون صوك يول".وبموجب هذه الخطة، سيتم زيادة حصة التحويل إلى تأشيرة العمل "إي-7-4"بشكل كبير من 2,000 في العام الماضي إلى 35 ألفا هذا العام كي تتمكن الشركات الكورية من توظيف العمال الأجانب المهرة.وقالت وزارة العدل إن الشركات سيمكنها بنفسها توظيف العمال الأجانب المستوفين للمتطلبات الأساسية، منها القدرة على اللغة الكورية، وأن الوزارة ستقوم بتحويل تأشيراتهم إلى "إي-7-4".كما تقضى الخطة بالسماح للطلاب الأجانب الدارسين في كوريا الجنوبية بالعمل لمدة 3 سنوات بعد تخرجهم، وتحويل تأشيراتهم إلى "إي-7-4" بعد تلقيهم تدريبات ميدانية لفترة معينة مع شرط أن يعملوا في شركات بناء السفن.وستقوم الوزارة بمنح أعضاء أسر العمال الأجانب المهرة في المجالات ذات التكنولوجيا العالية تأشيرات العمل ضمن الجهود الرامية إلى تأمين القوى العاملة في مجالات الأبحاث والتطوير.