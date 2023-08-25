كبار المسؤولين التجاريين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يتفقون على التشاور الوثيق

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اتفق كبار المسؤولين التجاريين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على مواصلة المشاورات الوثيقة بشأن قانون خفض التضخم الأمريكي والقضايا التجارية الأخرى المعلقة.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة يوم الجمعة، التقى وزير التجارة "آن دوك كيون" مع الممثلة التجارية الأمريكية "كاثرين تاي" على هامش اجتماع وزراء التجارة والاستثمار من مجموعة العشرين في الهند، والذي عقد يومي الخميس والجمعة.وفي الاجتماع، أكد المسؤولان مجددا التزامهما بالتعاون في متابعة القمة الثلاثية التي عقدت الأسبوع الماضي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، بالإضافة إلى اتفاق لدفع المفاوضات بشأن الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ بقيادة الولايات المتحدة.كما اتفق الجانبان على مواصلة التشاور الوثيق بشأن القضايا الثنائية المعلقة، بما في ذلك قانون خفض التضخم الأمريكي.كما التقى وزير التجارة مع "وانغ شوين"، نائب وزير التجارة في بكين ونائب ممثل التجارة الدولية للصين، لتبادل الآراء حول التعاون الثنائي في التجارة والاستثمار والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.وعقد الوزير "آن" اجتماعات ثنائية منفصلة مع وزراء تجارة 9 دول، من بينها الولايات المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والهند، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية وتلك الدول.