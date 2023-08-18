الأمين العام للأمم المتحدة يُدين بشدة محاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي

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أدان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" بشدة المحاولة الثانية لكوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي عسكري.وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" في بيان إن "غوتيريش" أصدر تلك الانتقادات أمس الخميس.وقال البيان إن أي إطلاق تقوم به كوريا الشمالية باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، كما أن الإطلاق الأخير يُعد انتهاكا لعقوبات مجلس الأمن.وكرر الأمين العام دعوته لكوريا الشمالية إلى وقف مثل هذه الأعمال واستئناف الحوار دون شروط مسبقة لتحقيق هدف السلام المستدام وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل وعلى نحو يمكن التحقق منه.وأصدر المتحدث بيانا مماثلا في مايو، عندما حاولت كوريا الشمالية إطلاق ما زعمت أنه قمر صناعي للتجسس العسكري، والذي انتهى أيضا بالفشل.