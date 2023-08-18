روسيا تؤكد أن اتفاقات قمة كامب ديفيد صدامية

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انتقدت روسيا نتائج القمة التي عُقدت الأسبوع الماضي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، واصفة إياها بأنها تثير التوترات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لاحتواء الصين وروسيا.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" لوكالة "سبوتنيك" للأنباء أمس الخميس إن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في القمة الثلاثية كانت صدامية وتهدف إلى تصعيد التوترات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك بحجة الرد على التحديات والتهديدات العالمية، بما في ذلك البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.وقالت المتحدثة إنه انطلاقا من الأهداف المعلنة للتحالف الثلاثي، والتي تم تحديثها إلى مستوى تحالف "كواد"، فإن التفاعل العسكري والسياسي للدول الثلاث يعزز المبادئ الأساسية للهيمنة الأمريكية، بما في ذلك احتواء روسيا وإيران والصين، وتجبر الدول ذات السيادة على الخضوع "للنظام القائم على القواعد" سيئ السمعة.وفي إشارة إلى كوريا الجنوبية، قالت "زاخاروفا" إن سياسات سيول غير الودية تجاه الدول الأخرى في المنطقة تتسبب في مزيد من التدهور في علاقاتها مع الدول المجاورة.وقالت أيضا إنه لا يمكن التسامح مع فرض عقوبات إضافية على موسكو وأي شكل من أشكال المساعدات الإضافية لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدة العسكرية.