السفير الكوري إلى الولايات المتحدة: التعاون مع الولايات المتحدة واليابان أقوى من نظام كواد

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صرَّح سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة "تشو هيون دونغ" أمس الخميس، بأنه تم ترقية آلية التعاون بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة إلى هيئة استشارية صغيرة متعددة الأطراف على أعلى مستوى.وقدََّم السفير تقييمه لقمة "كامب ديفيد" الثلاثية التي عُقدت الأسبوع الماضي خلال لقاء مع الصحفيين في واشنطن.وقال "تشو" إنه فيما يتعلق بالمنطقة، وجدول الأعمال وهيكل آلية التشاور، فإن تجمع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أقوى من غيرها من الهيئات الإقليمية الصغيرة المتعددة الأطراف، مثل الحوار الأمني الرباعي (كواد) أو الشراكة الأمنية بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة (أوكوس)، التي تعتبرها الولايات المتحدة مهمة للغاية.وقال "تشو" إن التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان يغطي منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويعالج مجموعة واسعة من قضايا الأمن والاقتصاد إلى التكنولوجيا المتقدمة وتبادلات الأفراد، وسوف يتطور إلى منصة تعاون قوية مع تشكيل آلية تشاور متعددة الطبقات.وأشار إلى أن الاتفاق على عقد اجتماعات منتظمة على المستوى الوزاري، بما في ذلك اجتماعات لمستشاري الأمن القومي ووزراء الخارجية والدفاع وكذلك وزراء التجارة والمالية، هو أمر يصعب العثور عليه في الهيئات الاستشارية الصغيرة الأخرى متعددة الأطراف.