كوريا الشمالية تنتقد تصريف مياه فوكوشيما وتعتبره جريمة ضد الإنسانية

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وصفت كوريا الشمالية تصريف المياه المشعة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية المعطلة في المحيط بأنه جريمة ضد الإنسانية، وحثت اليابان على وقف العملية على الفور.ووجهت كوريا الشمالية هذه الدعوة في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أمس الخميس، قائلة إن تصريف المياه الملوثة التي تحتوي على كمية كبيرة من المواد المشعة في البحر هو "عمل مناهض للإنسانية" يدمر النظام البيئيّ العالمي، ويهدد بقاء البشرية.وقال البيان الصادر باسم المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن اليابان تحاول تصريف المياه الملوثة نوويا في البحر لمجرد أن ذلك يكلف أقل ويتطلب جهدا أقل.وقالت كوريا الشمالية إنه على الرغم من ادعاءات طوكيو بأن المياه المعالجة نظيفة، فقد ثبت علميا أنها تحتوي على كمية كبيرة من النويدات المشعة الخطيرة، مثل التريتيوم والسيزيوم والسترونتيوم.وقال البيان إنه يجب على اليابان أن توقف فورا تصريف المياه الخطيرة الملوثة نوويا والتي تهدد بشكل خطير سلامة ومستقبل البشرية، محذرا من أن البلاد ستتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب الناتجة عن ذلك.وفي وقت سابق من يوم الخميس، بدأت اليابان في تصريف الدفعة الأولى من مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة "فوكوشيما" إلى البحر.