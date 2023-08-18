كبار الدبلوماسيين في مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يُدينون إطلاق كوريا الشمالية للقمر الصناعي

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أدان وزراء خارجية مجموعة الدول السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية بشدة محاولة كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية أمس الخميس.وبحسب وزارة الخارجية اليابانية، قال كبار الدبلوماسيين في بيان إن عملية الإطلاق تمثل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة، ويتشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار الإقليميين والدوليين.وانتقد البيان كوريا الشمالية لتصعيد استفزازاتها من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية على الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي لضبط النفس، وحث البيان النظام على التخلي عن أسلحته وبرامجه النووية وأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها.وقال الدبلوماسيون أيضا إن مجلس الأمن الدولي غيرُ قادر على اتخاذ رد سريع وقوي على كوريا الشمالية بسبب بعض أعضائه، في إشارة واضحة إلى الصين وروسيا.وطالب الدبلوماسيون أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالقيام بواجباتهم، ودعوا كوريا الشمالية إلى العودة إلى الحوار مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان دون شروط مسبقة.وجاء البيان بعد أن أعلنت بيونغ يانغ أن محاولتها الثانية لإطلاق قمر تجسس صناعي في وقت سابق من اليوم باءت بالفشل.