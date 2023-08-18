كوريا الشمالية لم تبلغ مواطنيها بالإخفاق الأخير في إطلاق القمر الاصطناعي

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لم يتم حتى الآن نشر أي نوع من الأخبار المحلية التي تفيد بإخفاق كوريا الشمالية في محاولة إطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري، وذلك بالرغم من أن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية باللغات الأجنبية قد نشرت الخبر عن الفشل بشكل سريع.ولم تقم وسائل الإعلام المحلية في كوريا الشمالية، منها صحيفة "رودونغ شنمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم والتلفزيون المركزي، بتغطية الأخبار حول المحاولة الفاشلة لإطلاق القمر الاصطناعي، فيما نشرت وكالة الأنباء المركزية الخبر في الساعة 06:15 من صباح أمس الخميس، أي بعد ساعتين ونصف من الإطلاق.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت القمر الاصطناعي "ماليكيونغ 1" بواسطة صاروخ "تشوليما 1" في الساعة 03:50 من صباح أمس الخميس من "دونغ تشانغ ري"، وانتهت محاولة الإطلاق بالفشل بسبب خلل فني في نظام التفجير الطارئ خلال المرحلة الثالثة.