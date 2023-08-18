مشاورات جارية حول زيارة خبراء كوريين إلى موقع تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما

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أكدت الحكومة الكورية أنها تُجري حاليا مشاورات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول زيارة خبراء كوريين إلى موقع تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "إيم سو سوك" في موجز صحفي أمس الخميس إن الحكومة الكورية اتفقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تبادل المعلومات بينهما، مضيفا أن الحكومة تخطط لتبادل المعلومات مع الوكالة الدولية عن أنشطة مراقبة تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما.وبموجب هذه الخطة، تُجري الحكومة الكورية مشاورات مع الوكالة الدولية ليتم تحقيق زيارة خبراء كوريين إلى مكتب الوكالة في موقع التصريف في أسرع وقت ممكن.وقد سبق أن قال رئيس الوزراء "هان دوك سو" أمس الخميس إن خبراء كوريين سيقومون بزيارة إلى مكتب الوكالة الدولية في فوكوشيما مرة كل أسبوعين، وأن الحكومة اليابانية ستقوم بتجديد البيانات المتعلقة بتصريف المياه الملوثة مرة كل ساعة، وتقدمها للجانب الكوري خلال فترة عدم وجود الخبراء الكوريين في مكتب الوكالة.