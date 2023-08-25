كوريا تضيف 450 ألف وظيفة جديدة في الربع الأول

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شهدت كوريا الجنوبية إضافة في الوظائف الجديدة بفضل الزيادة في عدد الوظائف لدى المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، فيما سجلت عدد الوظائف لدى الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما انخفاضا للشهر الثاني على التوالي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، بلغ عدد الوظائف في الربع الأول من هذا العام 20 مليونا و207 آلاف وظيفة، بزيادة مقدارها 457 ألف وظيفة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أقل زيادة منذ الربع الرابع من عام 2021.وقد تم إضافة 752 ألف وظيفة جديدة في الربع الأول من العام الماضي، و628 ألف وظيفة في الربع الثاني، و597 ألف وظيفة في الربع الثالث، و491 ألف وظيفة في الربع الأخير.وحسب الفئة العمرية، فقد شهد عدد الوظائف لدى الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما انخفاضا بمقدار 61 ألف وظيفة في الربع الأول من هذا العام، مسجلا بذلك تراجعا للربع الثاني على التوالي.وأرجعت هيئة الإحصاءات السبب في تراجع عدد الوظائف لدى الشباب إلى انخفاض كبير في عدد سكان العشرينيات من العمر.بينما شهد عدد الوظائف لدى المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما زيادة بمقدار 305 آلاف وظيفة، مسجلا بذلك زيادة مستمرة منذ أن بدأ جمع الإحصاءات في عام 2018.