5.1 مليار دولار زيادة في قيمة الودائع الكورية بالعملات الأجنبية

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سجلت قيمة الودائع بالعملات الأجنبية في كوريا الجنوبية زيادة في شهر يوليو الماضي بمقدار 5.1 مليار دولار، مقارنة بالشهر الأسبق.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغت قيمة الودائع بالعملات الأجنبية في كوريا الجنوبية 105 مليارات دولار في نهاية شهر يوليو الماضي، بزيادة مقدارها 5.17 مليار دولار مقارنة بالشهر الأسبق.وقد شهدت قيمة الودائع بالعملات الأجنبية انخفاضا للشهر الخامس على التوالي منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، ثم سجلت زيادة منذ شهر مايو الماضي وللشهر الثالث على التوالي.وحسب العملات، بلغت قيمة الودائع بالدولار الأمريكي 87.86 مليار دولار في يوليو، بزيادة مقدارها 4.42 مليار دولار مقارنة بالشهر الأسبق، فيما زادت قيمة الودائع بالين الياباني بمقدار 830 مليون دولار، لتصل إلى 8.31 مليار دولار.وشهدت قيمة الودائع باليورو انخفاضا بمقدار 70 مليون دولار، لتصل إلى 6.02 مليار دولار، وانخفضت أيضا قيمة الودائع باليوان الصيني بمقدار 220 مليون دولار، ليصل إلى 1.38 مليار دولار.