تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية في اليابان لليوم الثاني على التوالي

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في اليوم الثاني من تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما اليابانية للطاقة النووية، ستكشف شركة طوكيو للطاقة الكهربائية "تيبكو"عن نتائج تحليلها لكثافة التريتيوم في مياه البحر القريبة من المحطة في وقت لاحق اليوم.وقامت "تيبكو" بجمع مياه البحر من 10 مواقع بحرية قريبة من محطة الطاقة النووية بعد ساعتين من بدء عملية تصريف المياه الملوثة، وتحليل كثافة مادة التريتيوم في العينات.وستقوم "تيبكو" بتحليل العينات التي يتم جمعها من 10 مواقع بحرية على بعد أقل من 3 كيلومترات من محطة فوكوشيما، والإعلان عن نتائج التحليلات يوميا ولمدة شهر.ومن جانبها، جمعت وزارة البيئة اليابانية أيضا عينات من مياه البحر من 11 موقعا لتحليل كثافة مادة التريتيوم، ومن المتوقع أن تعلن الوزارة نتائج تحليلاتها يوم الأحد القادم.وقد بدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية في تصريف المياه الملوثة في الساعة 01:03 من بعد ظهر أمس الخميس من محطة فوكوشيما للطاقة النووية بعد تخفيف كثافة مادة التريتيوم باستخدام مياه البحر.