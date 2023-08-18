وزير الخارجية الكوري يقوم بزيارة لتركيا وسلوفينيا

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من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الكوري "بارك جين" بزيارة لتركيا وسلوفينيا خلال الفترة من يوم السادس والعشرين وحتى التاسع والعشرين من أغسطس الجاري.وفي أثناء إقامته في إسطنبول، سيعقد الوزير "بارك" اجتماعا لرؤساء البعثات الدبلوماسية الكورية في الدول الأوروبية، لمراجعة الاستراتيجية المخصصة للحصول على حق استضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030 في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.ثم سيتوجه الوزير "بارك" إلى سلوفينيا لحضور منتدى "بليد" الإستراتيجي.ويُعد منتدى "بليد" الإستراتيجي الذي تم إطلاقه في عام 2006 واحدا من المنتديات الدبلوماسية والأمنية المؤثرة في أوروبا الوسطى والشرقية.كما تُعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها وزير خارجيةٍ كوري في المنتدى.وعلى هامش المنتدى، سيجتمع الوزير الكوري "بارك" مع كل من رئيس وزراء سلوفينيا "روبرت جُولوب"، ونظيرته السلوفينية "تنجا فاجون".كما سيعقد اجتماعات مع المشاركين في المنتدى من سلوفاكيا، وسويسرا، وبلغاريا، ومقدونيا الشمالية، وأرمينيا، وصربيا، ويطلب منهم دعم جهود كوريا لاستضافة معرض إكسبو الدولي.