11.5% انخفاضا في صادرات كوريا من المنتجات السمكية هذا العام

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انخفضت صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات السمكية بأكثر من 10% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.ووفقا لبيانات صادرة عن الشركة الكورية لمصائد الأسماك وتجارة الأغذية أمس الأحد، بلغت قيمة الشحنات الخارجية من المنتجات البحرية 1.74 مليار دولار في الفترة من يناير إلى يوليو، بانخفاض 11.5% عن العام الماضي.وقد ارتفع الرقم على مدى سبعة أشهر بشكل مضطرد من 1.34 مليار دولار في عام 2020 إلى 1.51 مليار دولار في عام 2021 وبلغ ذروته عند 1.97 مليار دولار في العام الماضي، لكن النمو توقف هذا العام. وانخفضت صادرات سمك البلوق بنسبة 82.8%، والتونة بنسبة 21.1%.ومع ذلك، زادت شحنات الأعشاب البحرية "كيم" المجففة بنسبة 13.7% على أساس سنوي.ومن حيث الحجم، تراجعت صادرات المنتجات السمكية بنسبة 26.9% على أساس سنوي إلى 431 ألف طن. وبالمقارنة، انخفضت صادرات المنتجات الزراعية والحرجية والحيوانية بنسبة 1.4% على أساس سنوي خلال هذه الفترة إلى 5.14 مليار دولار.