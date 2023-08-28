1.26 مليون شاب عاطل عن العمل بعد التخرج

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أظهرت بيانات رسمية أن أكثر من مليون شاب كوري قد ظلوا عاطلين عن العمل بعد الانتهاء من دراستهم، وغالبيتهم من خريجي الجامعات أو الدراسات العليا.ووفقا لدراسة أجرتها هيئة الإحصاء الكورية وأصدرت نتائجها في تقرير أمس الأحد، اتضح أن من بين 8 ملايين و420 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 29 عاما، تخرج 4 ملايين و620 ألفا من المدارس المتوسطة والثانوية والجامعات حتى شهر مايو، وكان مليون و260 ألفا منهم عاطلين عن العمل.وقال التقرير إن 666 ألفا من الشباب العاطلين عن العمل هم من خريجي الجامعات، وكان من بينهم 12 ألفا من الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه، بنسبة 53.8% من الإجمالي.وقال أكثر من 36% من الشباب العاطلين عن العمل إنهم يدرسون للحصول على وظائف، بينما قال 25.4% إنهم أمضوا بعض الوقت في منازلهم دون البحث عن عمل.واتضح أيضا أن الأمر استغرق في المتوسط 10.4 أشهر للشباب للحصول على وظائف بعد التخرج، وقال 324 ألفا منهم، أي بنسبة 8.4%، إنهم أمضوا أكثر من ثلاثة أعوام في العثور على وظيفة بعد التخرج.