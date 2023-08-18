3 خبراء كوريين يزورون مكتب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فوكوشيما

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وصلت مجموعة من الخبراء الكوريين الجنوبيين إلى اليابان أمس الأحد للتحقق من عملية تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة.وقالت لجنة السلامة والأمن النووي الكورية، اليوم الاثنين، إن ثلاثة خبراء قد غادروا إلى اليابان صباح أمس من أجل زيارة المكتب الميداني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي افتتح في المحطة الشهر الماضي لمراقبة التصريف الآمن للمياه المشعة المعالجة في المحطة إلى المحيط الهادئ.وتأتي هذه الزيارة بعد ثلاثة أيام من بدء عملية التصريف بواسطة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، وهي الشركة المشغلة للمحطة. ويضم فريق الخبراء الكوري مسؤولين من المعهد الكوري للسلامة النووية، كانوا ضمن فريق التفتيش الكوري الجنوبي الذي زار المحطة في مايو الماضي.ومن المتوقع أن يتم تحديد مدة إقامتهم وأنشطتهم من خلال التشاور مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وكانت سيول وطوكيو والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اتفقت في وقت سابق على أن يقوم خبراء كوريون بزيارة للمكتب الميداني للوكالة الدولية للطاقة الذرية كل أسبوعين.