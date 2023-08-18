الحكومة الكورية تؤكد أن الاختبار الأول بعد تصريف مياه فوكوشيما يؤكد سلامة المياه

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قالت وزارة المحيطات ومصائد الأسماك الكورية أمس الأحد إنه تبين أن مستويات الإشعاع في المياه قبالة كوريا الجنوبية تقع ضمن نطاق آمن بعد أن بدأت اليابان تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية إلى المحيط يوم الخميس الماضي.وأجرت الوزارة اختبارا في 15 موقعا في ثلاث مناطق بالمياه الإقليمية لكوريا الجنوبية يوم الجمعة الماضي، وأعلنت نتائج الاختبار من خمسة مواقع في المياه الجنوبية الشرقية أمس، على أن تظهر النتائج العشرة الأخرى فور توفرها.وفي أول اختبار من نوعه منذ أن بدأت اليابان عملية التصريف، قالت الوزارة إن مستويات تركيز السيزيوم والتريتيوم كانت أقل بكثير من معايير منظمة الصحة العالمية للمياه الصالحة للشرب.وقال وزير المحيطات ومصائد الأسماك "تشو صونغ هوان" إن أول اختبار للإشعاع البحري تم إجراؤه منذ بدء عملية التصريف أكد المستوى الآمن للإشعاع في المياه في جميع أنحاء كوريا.وتخطط الحكومة لإجراء تحليل مفصل لمستويات الإشعاع في 92 موقعا وإجراء تحليل سريع على 108 مواقع. وكانت النتائج الصادرة أمس هي من تحليل سريع.