نواب كوريون يشاركون في مسيرة في فوكوشيما ضد تصريف المياه الملوثة

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حضر أربعة نواب كوريين جنوبيين مسيرة في اليابان للاحتجاج على تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية إلى المحيط. وشارك النائبان "او وان شيك" و"يانغ اي وان يونغ" من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، والنائبة "كانغ أون مي" من حزب العدالة الصغير، والنائب المستقل "يانغ جونغ سوك"، في المظاهرة التي تم تنظيمها بعد ظهر أمس الأحد في مدينة "إيواكي" بمحافظة فوكوشيما.وأقامت تلك المظاهرة رابطة تضم حوالي 300 كيان ياباني، بما في ذلك أحزاب المعارضة والجماعات المدنية والنقابات العمالية التي تعارض عملية تصريف المياه.وخلال التجمع، قال النائب "او" إنه بينما يبدو أن إدارة الرئيس "يون صوك يول" تدعم تصريف المياه من فوكوشيما، فإن معظم الكوريين الجنوبيين يعارضون ذلك بشكل واضح، وأضاف أن حوالي 50 ألف مواطن صرخوا بمعارضتهم في تجمع حاشد عقد أول من أمس السبت في سيول. وأكد على أنه يعارض بوضوح الأعمال الإجرامية التي ترتكبها إدارة كيشيدا والتي تضر بالبحر، وهو أصل مشترك للبشرية، متعهدا باتخاذ جميع التدابير المتاحة وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك المطالبة بالتعويض ضد اليابان. وحثت النائبة "كانغ" الصيادين الكوريين الجنوبيين واليابانيين على توحيد جهودهم لوقف عملية التصريف، وقالت إنه ليس فقط المواطنين والصيادين في فوكوشيما، بل يواجه الصيادون ومواطنو البلدين الضرر الناجم عن تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما.