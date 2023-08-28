رئيس هيئة الرقابة الإذاعية الجديد يتولى مهامه بدءا من اليوم الاثنين

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سيتولى الرئيس الجديد للجنة الاتصالات الكورية "لي دونغ كوان" منصبه اليوم الاثنين، حيث يبدأ مهامه الرسمية.وسوف تعمل هيئة مراقبة البث في الوقت الحالي تحت إدارة الرئيس الجديد وعضو اللجنة الدائمة "لي سانغ إين"، مع شغور المقاعد الثلاثة الأخرى في اللجنة المكونة من خمسة أعضاء.ويعتزم رئيس الهيئة الجديد عقد اجتماع فور توليه منصبه اليوم للتعامل مع القضايا الرئيسية، مثل التعيينات لملء المناصب الشاغرة في مجالس إدارة هيئات البث العامة.ومن المتوقع أن يقوم "لي" بتسريع التعديل الإداري لهيئات البث العامة وإدخال لوائح قوية للمنصات عبر الإنترنت.وكان الرئيس "يون صوك يول" قد قرر يوم الجمعة الماضي تعيين "لي" رئيسا لهيئة الرقابة الإذاعية بعد عدم استجابة البرلمان لطلب المكتب الرئاسي للمرة الثانية بالحصول على تقرير لجلسة تأكيد برلمانية بحلول الموعد النهائي يوم الخميس الماضي، وهو ما يسمح دستوريا للرئيس بإجراء التعيين.