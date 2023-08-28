الحكومة تسعى لمعاقبة شركة جي إس بسبب انهيار مرآب للسيارات

تسعى الحكومة الكورية إلى تعليق أعمال شركة "جي إس" للهندسة والإنشاءات لمدة عشرة أشهر بسبب انهيار مرآب للسيارات في مدينة إنتشون في شهر أبريل الماضي، والذي اتضح أنه يرجع إلى عدم وجود تعزيزات هيكلية.وأعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل عن تلك الخطة يوم أمس الأحد بعد اجتماع ترأسه الوزير "وان هي ريونغ"، قائلة إنها قررت اتباع نهج عدم التسامح مطلقا مع الأعمال غير القانونية للمسؤولين عن الحادث.وقررت الوزارة إيقاف ائتلاف تقوده شركة "جي إس" ومقاوليها لمدة ثمانية أشهر تنفيذا لقرار وزير الأراضي، بسبب عدم وجود قضبان تسليح في أعمدة المرآب تحت الأرض في مجمع سكني جديد.وتخطط الوزارة أيضا لمطالبة حكومة مدينة سيول بفرض تعليق إضافي لمدة شهرين على أعمال الكونسورتيوم بسبب إهمال فحوصات السلامة.وسوف يتم أيضا طلب تعليق العمل أو إلغاء ترخيص شركة التصميم المتورطة في القضية، جنبا إلى جنب مع تحقيقات الشرطة في القضية بشأن الانتهاكات المحتملة للقوانين من قبل الشركات المشاركة.وكان مرآب للسيارات تحت الأرض، تابع لمجمع سكني قيد الإنشاء في منطقة "غُم دان" في "إنتشون"، قد انهار في شهر إبريل الماضي، واتضح أن السبب الرئيسي يرجع إلى عدم وجود حديد للتسليح.