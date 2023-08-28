كوريا تشهد سماء غائمة وأمطارا يوميْ الاثنين والثلاثاء

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من المتوقع أن تشهد كوريا الجنوبية سماء غائمة وأمطارا اليوم الاثنين، مع هطول أمطار غزيرة على منطقة العاصمة والمناطق الساحلية الجنوبية غدا الثلاثاء.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع هطول أمطار بمعدلات تتراوح بين 20 إلى 80 ملليمترا في المناطق الوسطى والجنوبية حتى يوم الغد الثلاثاء، مع احتمال هطول أمطار غزيرة تزيد معدلاتها عن 100 ملليمتر على شمال مقاطعة "كيونغ كي"، والأجزاء الشمالية من غرب مقاطعة "كانغ وان"، والمناطق الساحلية الجنوبية وجبل "جيري".ومن المتوقع أن تشهد مقاطعة "جولا" وجزيرة "جيجو" أمطارا بمعدلات تتراوح بين 10 إلى 60 ملليمترا، في حين من المرجح أن تشهد المناطق الجبلية في "جيجو" أكثر من 80 ملليمترا.ومن المتوقع أن تضرب أمطار غزيرة بمعدلات تبلغ 30 ملليمترا في الساعة المناطق الساحلية الجنوبية وجبل "جيري" في الفترة بين صباح وبعد ظهر الغد الثلاثاء، قبل أن تصل إلى منطقة العاصمة والأجزاء الغربية من مقاطعة "كانغ وان" في الفترة بين بعد ظهر الغد والليل.وسوف تكون الأمطار مصحوبة برعد وبرق ورياح قوية في بعض المناطق. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة القصوى بعد ظهر اليوم إلى ما بين 23 إلى 32 درجة مئوية، وهو ما يماثل أو يقل قليلا عما كانت عليه أمس الأحد.